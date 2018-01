Eurosaadik Tunne Kelam hoiatas kolleege Vene propaganda lõksu langemise eest

Tunne Kelami arvates on praegune ELi strateegilise kommunikatsiooni üksus (East Stratcom Task Force) teinud suurepärast tööd, mida liikmesriikide valitsused ja EL välispoliitika juhid peaksid võtma täie tõsidusega. Ometi on see üksus ikka liig väike ning vajab kindlamat majanduslikku baasi, et Kremli propaganda analüüsimisega ja neutraliseerimisega tõhusalt toime tulla.

Kelami hinnangul on üks Vene desinformatsiooni püsivamaid saavutusi Euroopa Liidus levinud arusaam, nagu oleks tänase Venemaa parlament kõigele vaatamata normaalne, vabalt valitud, mitte Putini poolt selekteeritud institutsioon.

«Tegemist on paljude Euroopa Parlamendi liikmete seas levinud usuga nagu oleks vajalik arendada ka praeguses olukorras Vene Duuma liikmetega isiklikke kontakte ning viimaste kaudu üritada mõjutada Kremli poliitikat,» ütles Kelam.

Tõde on Tunne Kelami sõnul pigem vastupidine - tänase Duuma liikmed, kes üksmeelselt andsid oma õnnistuse Venemaa territoriaalsele ekspansioonile ning sellega kaasnevale agressioonile, on sõna otseses mõttes Putini instrumendid, kelle selge poliitiline ülesanne on mitteametlike kontaktidega eurosaadikuid mõjutada.

«Nad on sellisteks kohtumisteks kümme korda paremini ja professionaalsemalt ette valmistatud, tundes oma partnerite personaalset tausta, eripära ning võimalikke nõrkusi. Just ametlike suhete madalseisus on Duuma ning Föderatsiooninõukogu liikmete roll Kremlile eriti oluline, et isiklike suhete kaudu äratada lootust nagu oleks Venemaaga suhete normaliseerimine ja sanktsioonidest loobumine soovitav ning võimalik, ilma et Kreml peaks oma agressiivses poliitikas mingeid korrektiive tegema,» väitis Kelam.