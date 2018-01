«Pealtnägija»: Estonian Airi hagi panused on suuremad kui vaid saamata töötasud

Eelmise aasta detsembri alguses jõudis suurema kärata esimese reaalse istungini hagi, kus Estonian Airi 58 ekstöötajat, nende hulgas hulk tuntud piloote, nõuavad kokku ligi 1,7 miljonit eurot saamata töötasusid. Nõude nurgakivi on väide, et Nordic Aviation Group ehk NAG on Estonian Airi õigusjärglane või - juriidilises kõnepruugis - toimus üleminek, vahendas ETV saade «Pealtnägija».