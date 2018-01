Riigikogu väliskomisjon tellib raporti välisteenistuse tugevdamiseks

«Eesti diplomaatia mängib esmatähtsat rolli riigi julgeoleku tagamisel, majandushuvide esindamisel ja kodanike õiguste kaitsel, mistõttu on oluline ka vastava ressursi olemasolu,» ütles Mihkelson.

Väliskomisjon on arvamusel, et praegu on õige aeg anda hinnang Eesti välisteenistuse suutlikkusele viia ellu välispoliitika eesmärke, teha vajadusel ettepanekud muudatusteks ning anda omapoolsed poliitikasoovitused.