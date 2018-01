Narva muuseumi töötajaid ähvardab palgata jäämine

«Raha saab siis, kui muuseum on lepingu allkirjastanud, ja see isik, kes kirjutab alla, muuseumipoolne, peab ametlikult esindama muuseumi, aga siiamaani on registris juhatuse liige Andres Toode,» ütles «Aktuaalsele kaamerale» Narva kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutus.