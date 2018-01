Politsei hakkab alkoholi ja tubakatoodete kontrollostudel kasutama alaealiste abi

«Iga täiskasvanu ja ettevõtte vastutus on see, et noored tegeleksid alkoholi- ja tubakatoodete tarvitamise asemel ennast arendavate ja tervist mittekahjustavate tegevustega. Paraku on veel täna reaalsus see, et paljud kaupmehed ei kontrolli inimeste vanust, kellele nad alkoholi või sigarette müüvad,» rääkis siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Veiko Kommusaar.

Edaspidi on politseil õigus läbi viia kontrolloste, mis aitavad vältida alkoholi ja tubakatoodete sattumist alaealiste kätte, politsei võib kontrollostule kaasata vähemalt 16-aastaseid noori nende vanemate nõusolekul. Kontrollost viiakse läbi politseiametniku juuresolekul ja noorele selgitatakse eelnevalt põhjalikult teo olemust. Kontrollostu käigus tehtud tehing on tühine, see tähendab, et alaealine tegelikult alkoholi või tubakat ei omanda.

«Politsei tööpõllult vaadatuna on seadusemuudatus igati tervitatav,» ütles Kagu politseijaoskonna piirkonnavanem Anti Paap. «Meie eesmärk ei ole rikkujaid karistada, vaid selgitada välja põhjused, miks rikkumine toime pandi ja mis seda soodustas. Alaealiste kaasamisega kontrollostudele saame kontrollida, kas ja kuivõrd müüjad veenduvad selles, et ostja on alkoholi ostmiseks piisavalt vana. Samuti vajadusel rikkumisele tähelepanu juhtida ning ennetada, et vägijook poest alaealiseni ei jõuaks,» lisas Paap.