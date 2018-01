Raimond Kaljulaid: lähisuhtevägivalla ohvrit aitaks e-lahutus

Praegu näeb perekonnaseisutoimingute seadus ette, et abielulahutuse korral peavad mõlemad abikaasad tulema isiklikult perekonnaseisuametisse ning esitama ühise avalduse, selgitas Kaljulaid. Kuu aega hiljem tuleb mõlemal poolel taas ühiselt ette määratud ajal koos tagasi tulla, et abielu lahutada.

«Enamik meist ei kujuta ette, kui keeruline võib olla vägivaldsest suhtest väljuval poolel saavutada neid kokkuleppeid ning kohtuda korduvalt silmast silma inimesega, kes on olnud nendega vägivaldne,» lausus Kaljulaid. Ta lisas, et selline kohustus on isegi puhkudel, kui mingeid varalisi suhteid või lastega seotud küsimusi ei ole.