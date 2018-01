Video: kähmlus Viru keskuses päädis põletushaavade ja näoluumurdudega

Viru keskuse kommunikatisoonijuht Taivi Koitla ütles, et mõne aja pärast naasid noormehed keskusesse ja istusid lillepottidele. Turvatöötajad palusid neil keskuse vara mitte lõhkuda.

Seejärel algas kähmlus 18-aastase noormehe ja turvatöötajate vahel, mille tagajärjel nii noormees kui turvatöötaja kannatada said. Praeguseks on ka intsidendis viga saanud turvatöötajad Koitla andmetel politseile avalduse teinud.

Videost on näha, kuidas keskuse turvatöötajad proovivad noormeest kontrolli alla saada ja tema käsi raudu panna. Hiljem rääkis kiirabisse pöördunud noormees, et turvamehed tulid talle kallale, lasid pipragaasi ja lõid teda rusikatega näkku.

Viru keskuse haldusjuht Margus Kolumbus ütles, et rusikatega peksmist ei toimunud. Kommunikatsiooni juht Taivi Koitla lisas, et pipragaasi kasutamine oli antud olukorras õigustatud, kuna toimus agressiivne rünnak.

Isikuandmete kaitse seaduse järgi ei saanud Viru keskus turvakaamera salvestisi avalikult jagada. Erand tehti Postimehe ajakirjanikule, et saada selgust, kas turvatöötajad kasutasid liigset jõudu.

Noormees ei allunud korraldustele

Turvakaamera salvestistest oli näha, et noormees ja turvatöötaja vestlesid keskuse välisukse juures, kuid noormees keeldus lahkumast. Seejärel võtsid turvatöötajad noormehel kaenla alt kinni, et ta välja suunata.

Noormees ägestus ja hakkas vähkrema, et haardest vabaneda. Turvatöötajad olid noormehega silmnähtavalt hädas.

«Üks turvatöötaja oli kahe meetri pikkune suur mees. Sellised olukorrad näitavad, et joobes inimeste kontrolli alla saamisel on alati vaja kahte või kolme turvameest,» ütles haldusjuht Margus Kolumbus.

Noormees haaras turvatöötajatel kõrist ja tiris lipsust. Videost ei ilmnenud, et turvatöötajad oleksid noormeest rusikatega peksnud.

Kuna noormees vastas turvatöötajate korraldustele vägivallaga, proovisid turvatöötajad oma õpetustele vastavalt korrarikkujat kontrolli alla saada, et ta politseile üle anda.

Turvatöötaja andis noormehele vett, et ta saaks silmad pipragaasist puhtaks pesta. Noormees palus endale ka arstiabi, kuid kui meedikud kohale jõudis, keeldust ta sellest. Lõpuks saabus politsei, kes noormehe ära viis.

«Turvatöötajate kohustus on tagada majas kord ning keskuse külastajate turvalisus. Avaliku korra, seaduse ja keskuse kodukorra rikkumisel, vara lõhkumisel ja külastajate häirimisel on turvatöötajatel õigus rikkujatelt nõuda keskusest lahkumist,» ütles Viru keskuse kommunikatsioonijuht.

Põletused pipragaasist ja katkised luud

Kella kaheksa paiku pöördus nooruk kiirabisse. Pipragaasi tõttu said viga noormehe silmad. Kiirabis tuvastati silma põletus ja söövitus, sarvkesta ja sidekestakoti söövitus. Lisaks sellele kolju- ja näoluude murd, hambamurd ning mitu pindmist keha vigastust. See, kas kõik kiirabis fikseeritud rasked vigastused on keskuses aset leidnud intsidendi tagajärg, pole paaritunnise ajavahe tõttu üheselt selge.