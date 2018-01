Põlvamaa vald võib saada kanepilehte kujutava vapi

«Konkursi eesmärgiks on leida Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühinemise teel moodustunud Kanepi valla ametliku vapi, lipu ja logo sümboolika,» seisab sümboolikakonkurssi juhendis.

Konkurssile esitati 23 kavandit, mille seast valis hindamiskomisjon välja seitse. Finaali jõudis teiste seas ka kanepilehte kujutav vapp, mis teisipäeva õhtuks peaaegu 4000 häält oli kogunud. Hääle saab anda SIIN.

«Et see nii toreda tagasiside on saanud, on huvitav,» ütles Kanepi vallavanem Andrus Seeme.

«Eesti riik võiks oma märgi otsimisel meiekandimeeste käest nõu küsida, meie leiame märgi,» jätkas Seeme.

Rahvas oma vapi üle siiski otsustada ei saa. «Lõpliku otsuse teeb ikka komisjon, kes võib rahva arvamust arvesse võtta,» ütles Kanepi vallavalitsuse vallasekretäri abi Katrin Slungin.

«Riigikantseleil ei ole alust hinnata kavandit heraldikanõuetele mittevastavaks vaid kanepilehe kasutamise pärast. Kanepilehti on levinud heraldine sümbol,» ütles riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed.

Kui komisjon otsustab kanepilehte kujutava vapi kasuks, poleks see maailmas midagi uut.

Kanepilehte on vapi sümboolikana kasutatud nii Venemaal, Austrias, šveitsis, Prantsusmaal kui ka paljudes teistes riikides.

Kanep on levinud heraldika sümbol. FOTO: Kuvatõmmis Vikipeediast

Kui heraldikas on kanep esindatud eelkõige selle kasutusvõimaluste tõttu rõivatööstuses, siis popkultuuris pigem uimastava toime pärast.

«Me arutasime küll, et noored võib-olla seostavad ja näevad seda eelkõige uimastina, kuid meie tahame rõhutada, et kanepi taim on ikka palju rohkemat,» ütles Slungin.

«Täna tundub, et kanepilehe all mõeldakse mõnuaineid või narkootilist kanepit. Tegelikult on kanepit kasutatud aastaid ja sellel on sada eesmärki. Narkoteema pole meie eesmärk,» ütles vallavanem, lisades, et kanepi vaid uimastava toimega sidumine on kitsarinnaline üldrahvalik arvamine.

«Seadus sätestab nõuded, et kohaliku omavalitsuse vapp ja lipp ei või olla äravahetamiseni sarnased mõne teise omavalitsusüksuse lipu või vapiga ning omavalitsusüksuse lipp ja vapp peavad vastama heraldikanõuetele,» ütles riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed.

Otsus, kas valla vappi hakkab kaunistama kanepileht, on hindamiskomisjoni käes.

«Turunduslikult on positiivne idee, aga peab mõtlema,» ütles vallavanem.

FOTO: www.kanepi.ee

Kanepi asula kohta pärinevad esimesed kirjalikud andmed 1582. aastast professor Hausmanni Tartu maakonna inventarinimestikust, kus see on kirjas Kanapieza külana.

19. sajandil on rahvasuust üles kirjutatud nimekujusid Kannapiste, Kanepitsi ja Kanepitsa ning elanikunimetus kanepetsaq.

1909. aastast pärineb nimekuju Kanapää ja 1923. aastast Kanepi.