Ajalehtede liit valis välja parima venekeelse loo ja arvamuse nominendid

Venekeelse arvamuse nominendid on Oksana Avdejeva 23. augustil MK-Estonias ilmunud arvamusega «Жизнь, которую поменяли на вещи», mis räägib sellest, et me raiskame oma elu sellele, et osta asjad, mis me tihtipeale ei kasuta ning Olesja Lagašina väljaandes Rus.Postimees 20. detsembril ilmunud arvamusega «А давайте отнимем у них деньги и отдадим другим!», mis on vene meedia analüüs, kus ajakirjanik näitab oma sõltumatust tööandja ja peavoolumeedia arvamusest.