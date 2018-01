VIDEO Reinsalu: võõrastav kuulda, kui minu vastased räägivad naisele molli andmisest

«Ega kindlasti pole mul põhjust nende sõnade üle uhke olla,» vastas Reinsalu küsimusele, kas tal on öeldu pärast häbi.

«Vajutasin ja saatsin teksti ära. Mis seal muud mõtlemist oli,» kommenteeris Reinsalu tõsiasja, et «kanakarja kambakas» ja «kahetsen Ojasoo juhtumi valguses, et mõistsin hukka naistevastase vägivalla» laused said kirja arvamusartiklisse, mitte ei öeldud tulise debati käigus ja mõtlemata.

«Eks ta tunnete najal öeldud seisukoht oli. Seda ma ei eita,» lisas minister.

Heausksete ees vabandas

«Margaret Thatcher on kunagi öelnud, et kui sa hakkad sildistama, siis tapad tegeliku diskussiooni ära. Tuleb ju tunnistada, et mõtte üle, mida ma väljendasin, pole ülemäärast ühiskondlikku debatti tekkinud.»

Heausksete inimestena pidas Reinsalu tänases avalduses silmas 104 presidendile saadetud pöördumisele allakirjutanut, kelle suhtes ta vabandas alandava tooni kasutamise pärast.

«Seisukoha segadusse on aga haaratud suur hulk täiesti kõrvalolevaid inimesi. Nagu collateral damage [juhuslikud ohvrid – M.V.] , kes on pidanud tundma ebamugavust.»

Koalitsiooni toetuse puudumine ei heiduta

«Oma kõnet ma korrata ei kavatse, ma lähen ette tuppa kirjutama seda,» teatas Reinsalu paar tundi enne tema umbusaldamise hääletust riigikogu IRL fraktsioonis.

«See on loominguline protsess, aga ma olen kindlasti ettevaatlik ja kaalun oma sõnu.»

Seda, et koalitsioon võib jätta Reinsalu umbusaldamisel hääletamata, peab minister parlamentaarseks taktikaks, mida tuleb ikka ette. Samas majandusminister Kadri Simsoni umbusaldushääletusel oli koalitsioon selgelt vastu. «Eks nad siis hiljem argumenteerivad,» arvas Reinsalu.

Ministrikohalt tagasi ei astu

Reinsalu ei astu ise tagasi, kuna peab oluliseks erakonnakaaslaste arvamust, mis soovitas ametisse jääda: «Nende seisukoht oli, et praegu on see hetk, kus ma peaksin oma tööd jätkama. Umbusaldusavaldus annab mulle ka võimaluse selgitada oma tegelikku suhtumist nendesse valusatesse probleemidesse.»

Seda, mis oli erakonnakaaslaste argument Reinsalu jätkamiseks, minister ei täpsustanud.

Maine kahjustatud

«Eks maine kujuneb välja avalike seisukohtade peegelduses,» arvas minister sellest, et tema maine on ja jääb kahjustatuks, iseäranis ametis jätkamise puhul.

Kriitikutele ja oponentidele soovib Reinsalu rõhutada, et ta pole kunagi õigustanud vägivalda ega pole selle suhtes ükskõikne. Ta lisas, et lähisuhtevägivalla vastu võitlejatega ollakse ühel pool rindejoont ning iga kuritegu peab saama karistuse.

Halb poliitiline kultuur

«Poliitilisele kultuurile aitab kindlasti kaasa see, kui ei hakata keerutama, vaid ollakse valmis eksimust tunnistama,» arvas minister eeskujuliku poliitkultuuri kujundamisest.

«Aga ma pean tunnistama, et mõneti võõrastav oli mul loetud tunnid tagasi vaadata televiisorist ühe umbusaldusavalduse esindaja poolt väljendatud seisukohti, kes annab või ei anna naisele molli. Ja loetud tunnid hiljem minna debatile parlamendisaali. Siis ma tahaksin küll öelda, et Eesti naistel on nägu.»

«Kui hakkame niisuguseid kujundeid kasutama, siis tahaksin öelda, et minu kujund on olnud kehv, aga kõigil, kes kasutavad kehvasid kujundeid peab olema kohustus seda korrigeerida.»