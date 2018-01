Mees võitleb aastaid Elektrileviga pingekvaliteedi pärast

Lõuna-Eestis Käärikul elav Tõnu Tammel on vool küll olemas, kuid küsimus on selle kvaliteedis – kui Tõnu paneb oma elektrivõrgule vastava treipingi tööle, hakkab pirn laes vilkuma ja koduseid tehnikaseadmeid lõhkuma ning seda mitte ainult Tõnul, vaid ka sama trafoalajaama küljes olevatel naabritel.

Elektrilevi on aastate jooksul teinud kolm mõõtmist, kuid lühidalt on vastus olnud, et parameetrid on korras ja elektri kvaliteedil pole häda midagi. Tamm pöördus viimases hädas Elektrilevi tegevuse üle järelevalvet teostava konkurentsiameti poole, aga sisuliselt tulemuseta – amet viitas sellele, et Eestis reguleerib elektri jaotamist majandusministeeriumi määrus ja seal on pinge kvaliteet soovituslik.