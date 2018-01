Algklasside koolitükid käivad vanematelegi ülejõu

«Ülesanded on keerukalt seletatud,» ütles Saarte Häälele 3. klassis õppiva tütre ema Maret Parbus. «Päris ausalt – vahel ma tõesti ei mõista, mida tahetud on.» Parbuse sõnul eeldab see, et laps ülesandest või selle juhendist aru saaks, vanemate abi.

«Õnneks on mul kodus 12. klassis õppiv laps, kelle jutule olen saanud Lisandra saata,» lausus ta, lisades, et kasuks tuleb ka see, kui lapsevanemad on tuttavad oma poja või tütre klassiõdede ja -vendade vanematega, kellega vajadusel konsulteerida.

Salme põhikooli klassiõpetaja, haridustehnoloogi Merle Lepiku sõnul on töövihikutes tõepoolest ette tulnud ülesandeid, mida on olnud keeruline mõista. «Töövihiku – tänapäeval on algklassides küll sageli tööraamat – loojatele on ülesannete loomisel jäetud vabad käed,» põhjendas ta, lisades, et õpetaja peaks ülesannete osas tegema mõistliku valiku.

Tema sõnul tuleks vähemalt 1. klassi lastele ülesannete koostamisel arvestada, et lapsed loevad aeglaselt ega pruugi tekstist õigesti aru saada.