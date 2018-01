Nõudeid suuremate maanteede hooldamisele ei ole kavas tõsta

«Kui me tahaksime näiteks, et libedusetõrje oleks kõikidel riigiteedel ühe tunni jooksul, siis meil tänase ligikaudu 120 hooldemasina asemel oleks vaja suurusjärgu 2000 sõidukit ja tänase 180 masina juhi asemel 3000 juhti. Selleks me vajame täiendavalt 60 miljonit eurot,» rääkis majandusministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter.