Narva opositsioon umbusaldab linnavolikogu esimeest

Keskerakonda kuuluvale Jefimovile esitatavale umbusaldusavaldusele kirjutasid alla kõik kaheksa Meie Narva liiget. Umbusalduse avaldamise põhjuseks on see, et juba kahe astme kohtud on mõistnud Jefimovi süüdi haigushüvitisega seotud kelmuses, kuna poliitik ja jurist sai ametlikult haiguslehel olles ka töötasu. Sääraseid episoode oli uurimise andmetel aastatel 2014-2015 kokku kuus.