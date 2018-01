Riigikohus hakkab arutama Narva eksprefekti süüasja

Kohus asus tõendeid hinnates seisukohale, et 300 000 krooni laenamine väidetava kannatanu poolt OÜ-le Sidiv Õigusbüroo ei ole tõendamist leidnud. Praegusel juhul on kohtule esitatud tõendite pinnalt alust arvata, et lepingus väljendatu ei kajasta pooltevahelise õigusliku suhte tegelikku sisu ning asjakohane leping on näilik. Kannatanu ise on olnud ebajärjekindel oma nõuete esitamisel ning väljendanud ka Pärnojaga toimunud telefonivestluses, et laenuleping on üksnes näilik ja vormistatakse tagantjärele tegeliku õigusliku suhte, ja võimalik, et ka tegelike poolte varjamiseks.