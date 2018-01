Video: jäisest veest päästmiseks tuleb kiiresti tegutseda

Politsei- ja Piirivalveameti Tallinna kordoni merepääste patrullgrupi juht Armin Puust ütles, et jääkülma vette kukkunud inimeste päästmisel on kiire tegutsemine ülioluline.

Puust selgitas, et päästjatel on inimese päästmiseks aega umbes kümme minutit.

Ta lisas, et kuigi iga päästeoperatsioon on erinev, on peamine strateegia meestel selge. «Päästeliin on ühel mehel küljes. Tema läheb abivajajani ja kaks meest siis sikutavad nad välja,» selgitas Puust.