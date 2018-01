VKG kavatseb kaevurite tööd vererõhu ja pulsisageduse abil jälgida

20. ja 21. jaanuaril Tallinnas toimunud arendusmaratonil «Tark tööstus» rääkis VKG esindaja ideest luua rakendus, mis võimaldaks ettevõttel oma töötajate, eriti kaevurite pulsisagedust ja vererõhku jälgida, et teha kindlaks, ega nad tööajal ei maga, vahendab ERR-i uudisteportaal venekeelset sõsarportaali.

Toetust see idee arendusmaratonil ei leidnud, kuid ettevõte ei kavatse seda kõrvale heita.

«Selle rakenduse keskmes on eelkõige meie töötajate ohutus, see on meie jaoks prioriteet number üks,» kommenteeris VKG pressiesindaja Irina Bojenko.