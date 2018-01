Vanglasse kippunud saarlane tegi kaks pommiähvardust

Kohus karistas möödunud aasta lõpus Auriga keskusele ja selle aasta alguses Kuressaare politseijaoskonnale pommiähvarduse teinud 36-aastast Kuressaare meest ühe aasta üheksa kuu ja 25 päeva pikkuse vangistusega. Lisaks sai ta süüdistuse selles, et ka varem purjuspäi sõidukit juhtinud isikuna tegi seda taas 23. jaanuari öösel. Joobes juhtimise eest võeti talt ajutiselt load ja konfiskeeriti auto, kirjutab Saarte Hääl laupäevases lehenumbris.

23. detsembril helistas 36-aastane Danel Bäärs kell 15.34 häirekeskusse ja teatas, et Auriga keskuses on pomm. Oma sõnul tegi ta seda selleks, et minna vanglakaristust kandma ja vabaneda alkoholiprobleemist. Pommiähvardusele reageerisid turvatöötaja ja politseipatrull, kes Aurigas lõhkematerjale ega lõhkeseadeldist ei leidnud.