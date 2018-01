Audit: 200 000 inimese kaevuvett võivad ohustada väetised ja kaevandused

Enamik ehk 87 protsenti Eesti inimestest saab joogivee ühisveevärgist ja see on kontrollitud. Põhjavee olemasolu ja selle puhtus mõjutab ülejäänud 200 000 inimest, vahendas ERRi «Aktuaalne kaamera» .

Riigikontrolli vanemaudiitor Viire Viss selgitas, et enamasti puudutab see inimesi, kes võtavad oma vee erakaevudest, erapuurkaevudest, kas sügavamalt või siis ka kõrgematest kihtidest.

Riigikontroll uuris, kuidas kontrollitakse eramajapidamisi, kes pole ühinenud kanalisatsiooniga. «Kas kontrollitakse, kas neil on kaevud olemas, kas need lekivad, kas nad lasevad oma reovee korrektselt ära viia, just seda teemat me vaatasime. Järeldus oli, et omavalitsused ei ole sellega peaaegu üldse tegelenud, väga vähesed,» rääkis Viss.