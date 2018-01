Fotod: Eestit külastas USA julgeolekuagentuuri NSA juht

«Küberkaitse tähtsus on viimastel aastatel järsult kasvanud, seda nii tsiviiltaristu, sõjaliste operatsioonide kui ka demokraatlike protsesside kaitseks. Üha tihedamaks on muutunud ka meie sellealane koostöö Ameerika Ühendriikidega,» ütles Luik, kelle sõnul on admiral Rogersil kahe riigi kontaktide ja praktilise koostöö mitmetahulisemaks muutmisel olnud võtmeroll.