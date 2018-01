Kohus mõistis Puškini instituudi juhi õigeks

Kohus leidis, et Andrei Krasnoglazovi, MTÜ Puškini instituut ja Narva linna suhted ei välju lepinguliste suhete raamest. "Süüdistuse mõnest episoodist on tõesti võimalik teha järeldus, et MTÜ Puškini Instituut kasutas mõned summad mittesihtotstarbeliselt, kuid see küsimus on reguleeritud kahepoolse lepinguga. MTÜ tagastas selliseid summasid korduvalt linna nõudel," märkis kohus, leides, et ei ole alust reguleerida neid fakte kriminaalmenetlusega. «Kõik sellised küsimused peavad olema lahendatud lepingu raames, vaidluse korral aga tsiviilkohtumenetluses,» lisas kohus.