TS Laevad tahab tulevast aastast püsivalt kuuendat parvlaeva

Praegu on Tallinna Sadamal viis laeva, millest Regula on varulaev, mis eeloleval suvel pannakse aga Saaremaa liinile lisalaevaks. Kuna riigiga sõlmitud leping näeb ette, et Tallinna Sadamal peab samal ajal olema ka varulaev, otsitakse suvekuudeks juurde veel ühte parvlaeva.

Variante kuuenda laeva hankimiseks on mitu ja üks võimalus on pikaajaline prahileping, kuid samuti on võimalik, et ostetakse täiesti uus laev – kõik sõltub sellest, kui palju Tallinna Sadam riigilt raha juurde saab. See aga peaks selgemaks saama kevadel riigieelarve strateegia artuelude käigus.