Sarapuude busside tankimisest Lätis: Ratas soovitab kütust osta ikkagi Eestist

Tänases küsiti Vikerraadio saates «Stuudios on peaminister» peaminister Jüri Rataselt, mida ta arvab sellest, et Keskerakonna fraktsiooni esimehe Kersti Sarapuu perekonnale kuuluva ettevõtte ATKO liinibussid tangivad kütust Lätis ning millist eeskuju see teistele annab?