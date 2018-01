Helme «Foorumis» kodakondsuspoliitikast: eestlased tunnevad, et neilt võetakse hiilivalt riik käest ära

Helme sõnul on võimalik infovälja probleemiga väga lihtne hakkama saada. «Paneme kinni Vene propaganda kanalid, nagu on teinud leedukad, ukrainlased ja nad tulevad ise sellesse infovälja ja see probleem laheneb üsna kiiresti,» arvas Helme.

Tema sõnul on probleemi «suur juur» selles, et eestlased tunnevad, kuidas neilt võetakse hiilivalt riiki käest ära, vähendades nende osakaalu ja mõjukust Eesti kodakondsete hulgas

«Kui keegi ütleb, et keeleeksam on nii raske, et isegi meist keegi ei teeks seda ära, siis ma ütleks niimoodi, et kui ükskõik kes meist läheks tegema täna autojuhilubade eksamit, me ka kukuks kolinal läbi, sest me ei ole endale meelde tuletanud neid asju,» tõi Helme näiteks.