Tööinspektsioon tuvastas metallitööstust kontrollides 163 rikkumist

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Apo Oja sõnul juhtub metallitööstuse valdkonnas enim tööõnnetusi. «Tihti on tööõnnetused metallitööstuses seotud oma tarkusest töövahendite muutmisega, mille käigus võetakse maha kaitsekatted. Ka sihtkontrolli käigus kuulsime sageli, et kaitsekate muudab töötamise ebamugavaks. Selline tegevus on aga õnnetuse välja kutsumine,» ütles ta.