Balti riikide 100. aastapäeva mälestusmünt ummistas Eesti Panga kvartali

Mündil on kujutatud Balti riikide minevikku, olevikku ja tulevikku kokku põimitud palmikuna. Võidutöö kavand kannab nime «Balti õdede kokku põimitud juuksed» ja selle autor on Leedu disainer Justas Petrulis, kes kujundas münti esimest korda. Mündi kujundus valiti mullu kevadel avalikul rahvahääletusel, mis viidi korraga läbi kõigis kolmes Balti riigis.

2-eurone mälestusmünt on käibemünt, mille ühine külg on tavapärane, kuid mille rahvuslikul küljel on teemakohane erikujundus.

Eesti Pank emiteerib 500 000 münti. 10 000 neist on vermitud kõrgemas kvaliteedis (brilliant uncirculated) ning pakendatud meenetootena mündikaardiks, mille hind on 10 eurot. Mündid on vermitud Leedu Rahapajas ja mündikaardid on valmistanud Poola ettevõte Kurowski Group Sp. z o.o. Mündikaardi on kujundanud Vladimir Taiger.