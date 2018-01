Jõuluhommik hooldekodus: vanur sai kommisöömise eest jalutuskepiga nuhelda

Heino selgitas ise, et lõi Endlit sellepärast, et teda häiris kommipaberite ning kommikotiga krõbistamine, seda tunnistasid ka teised kaks toas viibinud meest. Kannatanu Endel rääkis oma tunnistuses, et ta tõepoolest tahtis varahommikul kommi süüa ning võttis need paberist välja, kuid ei saanud aru, et paberitega krabistamine tema kolme toakaaslase und võiks häirida.