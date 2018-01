Noore ajakirjaniku nominatsiooni pälvisid kaks Postimehe töötajat

Noore ajakirjaniku preemia nominendid on:

Postimehe ajakirjanikud Tiina Kaukvere ja Joosep Värk , Eesti Rahvusringhäälingu ETV+ ajakirjanik Dmitri Pastuhhov ning Mihkel Tamm Eesti Päevalehest. Preemia suurus on 5000 eurot (neto) ja seda rahastavad ajakirjandustaustaga eraisikud Hans H. Luik, Igor Rõtov, Toomas Leito, Jüri Ehasalu ja Margus Mets.

Arvamuse nominendid on:

Villu Päärt Postimehes 22. detsembril ilmunud arvamusega «Mu viiemiljoniline ema», Alo Raun LP-s 11. märstil ilmunud arvamusega «Pätsi kõva käe võimu võib kaudselt võrrelda nüüdisaja Singapuriga» ning Mikk Salu Eesti Ekspressis 18. jaanuaril 2017 ilmunud arvamusega «Eesti märk on sõda».

Uudise kategooria nominendid on:

Sulev Vedler Eesti Ekspressis 6. septembril ilmunud looga «Vale patsient, vale veri. Meditsiiniõde tegi surmava vea», 11. oktoobril ilmunud looga «PERH löögi all. Surmava vereülekande teinud haiglaõe lugu paisub» ja 22. novembril ilmunud looga «Kui palju maksab Eestis inimelu? Null eurot või mitu miljonit?».

Olemusloo nominendid on:

Multimeedia nominendid on :

Delfis 31. märtsil ilmunud Rail Balticu projekt , mille autorid on Tanel Saarmann, Aivar Õepa, Sigrid Salutee, Ester Vaitmaa, Kerttu Pass, Madis Veltman, Andres Putting, Priit Simson, Hendrik Osula, Eiliki Pukk, Karin Kaljuläte, Siim Solman, Ago Tammik, Heleri Kuris; Liisi Viskus, Alari Heinsoo, Karl-Erik Leik ja Mart Nigola

Delfis 26. aprillil ilmunud projekt « Pronksiöö ja propaganda », mille autorid on Mihkel Tamm, Argo Ideon, Krister Paris, Kärt Anvelt, Ester Vaitmaa, Rauno Volmar, Madis Veltman, Mark Šandali, Lauri Tankler, Linda-Riin Võeras, Kerttu Pass, Heleri Kuris, Alari Heinsoo, Liisi Viskus ja Mart Nigola

Delfis 16. oktoobril ilmunud projekt « 2017. valimiste suurimad võitjad ja kaotajad» , mille autorid on Argo Ideon, Margus Järv, Ester Vaitmaa, Tarmo Paju, Liisi Viskus, Heleri Kuris, Mart Nigola, Andres Putting, Karli Saul ja Madis Veltman.

Lisaks avalikustas elutöö preemia rahastajate kogu koosseisus Hans H. Luik, Igor Rõtov, Toomas Leito, Jüri Ehasalu ja Margus Mets elutöö preemia nominendid. Need on Kalle Muuli, Rein Raudvere ja Väinu Rozental. Preemia suurus on 5000 eurot (neto).