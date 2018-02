Tiido: pinged Poola holokaustieelnõu ümber rahunevad maha

Kuna Poola on korduvalt protestinud selle vastu, et natside surmalaagreid nimetatakse Poola surmalaagriteks, siis leidsid võimud, et vaja on seadusemuudatust, rääkis Tiido ERRi uudistesaates «Aktuaalne kaamera».



Otsus seadusemuudatuse kohta tehti juba 2016. aastal, ent tol ajal leidis Iisrael, et taoline otsus muudab raskeks akadeemilise uurimistöö.



Poola otsus langes Auschwitzi vabastamise aastapäeva eelsele päevale, mistõttu esineb veelgi rohkem pingeid, leidis Tiido.