Sotsiaalkindlustusamet tunnistab: oleme liiga kergekäeliselt inimestele puude vormistanud

Puudetoetus kui vaesuse leevendus

Puude taotlemise tagamaid ei ole sotsiaalkindlustusamet eraldi uurinud. Näiteks astmadiagnoosi puhul tuleb Ida-Virumaa puhul ametniku sõnul kindlasti arvestada ka sealset kauaaegset õhukvaliteeti.

«Laiemat pilti vaadates tuleb loomulikult arvestada seda, kust me tuleme ja kuidas ning millal see süsteem välja kujunes – eks läbi puude määramise on lahendatud ka muid probleeme, näiteks vaesuseriski vähendamist,» möönis Piiritalo.

Ta lisas, et praegu on kõige olulisem keskenduda sellele, mida ja kuidas süsteemis paremaks muuta, et see oleks tõesti selge ja vajaduspõhine. «Täna on meil ka varasemast parem analüütiline võimekus, võtame juurde teaduspõhise mõõtme, sest kliiniline praktika ja teadusuuringud ning ravi efektiivsus edenevad sageli kiiremini kui seadusandlikud aktid,» ütles ametnik.

30. jaanuari ETV saade «Aktuaalne kaamera» avalikustas, et astmahaigete laste arv, kellele on määratud kas keskmine või raske puue, on aasta-aastalt kasvanud. Osa neist ei kasuta näiteks regulaarselt astmaravimeid, küll aga riigi rahastatud spaateenust. Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisivaldkonna nõunik Meris Tammik selgitas, et kui lapsele koostatakse rehabilitatsiooniplaan, siis selleks broneeritakse suur summa raha, mida ei ole võimalik kasutada mingiteks muudeks rehabilitatsiooniteenusteks.

«Selliseid juhtumeid on kahjuks palju, kus raha on kinni ja laps teenust ei taha või ei saa või ei kasuta. See ei ole hea, sest tegelikult on neid lapsi, kellel on sügav või liitpuue ja kes vajaksid senisest suuremat toetust,» lausus Tammik.

Tasub teada Kõik puudega lapsed saavad igakuiselt puudetoetust, mis keskmise puude puhul on 69,04 eurot kuus ning raske ja sügava puude puhul 80,55 eurot kuus. Puudega lastel on võimalik kasutada rehabilitatsiooni teenuseid 1395 euro ulatuses aastas, lisandub transpordi ja majutuse kompensatsioon.

Ta lisas, et praegu on kõige olulisem keskenduda sellele, mida ja kuidas süsteemis paremaks muuta, et see oleks tõesti selge ja vajaduspõhine. «Täna on meil ka varasemast parem analüütiline võimekus, võtame juurde teaduspõhise mõõtme, sest kliiniline praktika ja teadusuuringud ning ravi efektiivsus edenevad sageli kiiremini kui seadusandlikud aktid,» ütles ametnik.

30. jaanuari ETV saade «Aktuaalne Kaamera» avalikustas, et astmahaigete laste arv, kellele on määratud kas keskmine või raske puue, on aasta-aastalt kasvanud. Osa neist ei kasuta näiteks regulaarselt astmaravimeid, küll aga riigi rahastatud spaateenust.

Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisivaldkonna nõunik Meris Tammik selgitas, et kui lapsele koostatakse rehabilitatsiooniplaan, siis selleks broneeritakse suur summa raha, mida ei ole võimalik kasutada mingiteks muudeks rehabilitatsiooniteenusteks.