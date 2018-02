Põhjaranniku video: Kohtla-Järve volikogus läks aukodanik Korbi pärast mäsuks

Istungile oli tulnud ka paarkümmend linnakodanikku. Istungi alguses palus sügisel toimunud valimistel osalenud, kuid volikogust välja jäänud valimisliidu Õige Valik esindaja Igor Bronštein võimalust võtta kohaletulnute nimel sõna aukodaniku valimise küsimuses. See, et volikogus enamuses olevad Keskerakonna saadikud hääletasid selle soovi maha, tekitas kohalolnutes ilmselget pahameelt.

Kui Skorobogatova oli lõpetuseks maininud, et tänu Korbile on Kohtla-Järve haridusasutused soojustatud ja inimeste kodudes on puhas vesi, ütles opositsiooni liider Eduard Odinets: “Loodan, et ta ei ole kõigi meie linna laste isa ja vanaisa. Mul tuli pisar silma, kui kuulasin proua Skorobogatovat.”