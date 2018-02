Grippi haigestunud tekitavad EMO-des pikki järjekordi

Arstid rõhutavad, et gripi esmast ravi peaks püüdma kodus ise teha või kui see ei aita, pöörduma perearsti poole.

Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) erakorralise meditsiini keskuses on järjekorrad muidu ka, kuid praegu on gripihooaeg ja seepärast on seal ooteaeg isegi kuni kuus tundi.

Inimesed arvavad sageli, et gripi sümptomite - väga kõrge palavik, mis püsib kolm kuni viis päeva, kuiv köha ning lihase- ja liigesevalu - tõttu peaksid nad minema EMO-sse.

Tegelikult see nii ei ole - EMO-sse võiksid minna need, kellel on tekkinud hingamisraskus või ekstreemsem nõrkus.

PERH gripiperioodil enam haigete külastamist ära ei keela

Meedikud loodavad, et patsientide lähedased annavad endale ilma käskude ja keeldudeta aru, et patsientide külastamine haigena on pahatahtlik.

PERH-i ülemarst Andrus Remmelgas lausus «Aktuaalsele kaamerale», et lapsed võiks nende enda tervise huvides siiski koju jätta.

«Külastamine või mitte külastamine ei tõsta haiglates grippi haigestumist, patsientide grippi haigestumist, kui järgida teatud reegleid,» lausus Remmelgas.

Reeglid ise on imelihtsad: ära tule haigena, ära tule ka siis, kui keegi lähikondsetest on haigestunud ning kasuta desinfitseerimisvahendeid ning vajadusel maski. Et need tõed ikka meeles püsiks, on haiglas selleks püsti suuremad ja väiksemad meeldetuletustahvlid.