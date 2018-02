Politseinikud pidasid Narvas kinni kaks mõrvas kahtlustatavat meest

Reedel veidi enne südaööd pidasid Narva politseijaoskonna politseinikud esimese kahtlustatava, 28-aastase mehe, kinni. Täna hommikul pidasid politseinikud kinni ka teise kahtlustatava, 42-aastase mehe. Mõlemad kinni peetud isikud on Narva elanikud. Praeguseks on mõlemale mehele esitatud kahtlustus Karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb mõrva ning mõlemad kinnipeetud on kahtlustavana üle kuulatud.