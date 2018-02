President tunnustab seitset inimest Riigivapi aumärgiga

Riigivapi teise klassi aumärgi saav Eiki Nestor on üks Eesti ajaloo kõige pikema töökogemusega riigikogu liikmetest, kes on kuulunud riigikogu seitsmesse koosseisu. Aastatel 1994-1995 oli Nestor ka regionaalminister ja aastatel 1999-2002 sotsiaalminister. Mart Nutt on aga ü0ks Eesti ajaloo kõige pikema töökogemusega riigikogu liikmetest, kes on kuulunud samuti riigikogu seitsmesse koosseisu.