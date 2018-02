Aumärgi saanud saarevaht: mis puhul te õnnitlete, kas sain presidendiks?

- Aga kuidas on õnnestunud Abrukast teha roosiaed?

Päris roosiaed on vast ülepaisutatud ütlemine, aga me üritame isekeskis hakkama saada. Alustame sellest, et tark inimene võiks õppida teiste vigadest. Kui me midagi siin toimetame, siis üritame võtta malli sellest, mis teistel hästi on läinud, mitte ei urgitse nende vigades ja ei kopeeri neid. Siiani oleme hakkama saanud. See ongi meie asjade võti, et me ei kurda, et meil pole seda või teist, aga me lähme asjameeste juurde ettepanekutega, et võiks teha seda ja teist ja meil on lahendus pakkuda. Me ei lähe käsi õieli, et andke meile raha, vaid räägime pigem seda, et teeme nii ja raha võiks saada sealt. Hoopis lustilisem on juttu ajada inimesega, kes tuleb su juurde ettepanekuga, mitte nõudmistega.

- See on suur kunst osata asju nii serveerida.

Meie saare pluss on see, et meil on siia kogunenud erilised inimesed. Kõik teavad, et mereäärsed maad on miljonivaatega, Abrukal on igal maalapil miljonivaade. See, kes siiani maad ostab, peab olema natukene paremal järjel, ettevõtlikum, ta peab sõitma siia üle mitme maa ja mere, materjalid ja ehitusmehed tooma. Lõpuks muru ka ära niitma, sest uhkus ei luba, et tal malts kasvab pikemaks kui naabrimehe muru. Tänu sellele siia ongi kogunenud Eesti parimad pojad ja tütred. Mina näen, et Abruka elu läheb edasi vaatama sellele, et vanus ronib mõnele mehele kukile.

- Kui palju Abrukal üle talve elavaid inimesi on?

Kuidas võtta, kümnest kuni kahekümneni. Osa põliseid abrukalasi peavad käima nädala sees Saaremaal tööl, näiteks minu abikaasa või külavanema pere, aga nädalavahetusel tulevad siia. Suvesaarlastest osa oma elu sättinud nii, et on mitu kuud saarel. Sissekirjutuse järgi on meid u 34 inimest, aga suure suve ajal on 50 kuni sada inimest. Saar tühi ei ole ja üksindust tundma ei pea.

- Väikesaartel on vist suvi sagimist täis ja sügisel tahaks juba rahu ja vaikust, et omi asju ajada, mitte kogu aeg inimestega sehkendada.

Mis seal salata, vahel tunned rõõmu, et nüüd on torm, siis on teada, et tule ühtegi laeva, ühendus on katkenud. Ma olen enamuse elust Kuressaares mööda saatnud, olen n-ö linnavurle, aga viimased aastakümned olen Abrukal. Kui ma Kuressaares elades seisin tõe ees, et täna ma linna ei saa, siis ma mõtlesin, et maailm saab hukka. Meil Abrukal on moto, võta aeg maha ja seda sõna otseses mõttes, et kui sa juba saarele tuled, siis leia aeg enda jaoks ja vaata, mis su ümber toimub. Ei meil pole siin elul häda midagi.

- Tänavu vist antakse teenetemärgid üle Narvas, kui keeruline teekond sinna Teie jaoks on?

See teenetemärkide jutt on suure kahtluse all, ma pole seda ise oma silmaga näinud. Ma olen praegu kahestunud, sest pool minust arvab, et ei saa ju keegi Postimehest teha minuga rumalat nalja, teine pool ütleb, et kontrolli ikka ise üle. Eks mul tuleb siis minema hakata, eks selleks kulub kolm-neli päeva.

- Millal Te viimati Narvas käisite?