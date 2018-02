Ametiühingute keskliidu juhatus peab streikijate toetuseks Rakveres koosolekut

Ametiühingute keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul on koosoleku toimumise aeg pikalt ette teada ja tavapärane, kuid paljud keskliidu juhatuse liikmed ütlesid, et soovivad kindlasti Rakveres toetuspikettidel osaleda.

«Tegu on esimese suurema streigiga Eesti tööstussektoris,» kommenteeris Peterson. «Juhatuse soov on aidata igakülgselt kaasa, et streikivad töötajad saavutaksid hea kokkuleppe.»