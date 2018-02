Galerii: kohus määras Edgar Savisaarele uue arstliku ekspertiisi

Seekord viiakse läbi statsionaarne ekspertiis, kuhu kaasatakse seekord ka eelnevalt kinniste uste taga hinnangu andnud Peep Põdder ja Margus Viigimaa.

Edgar Savisaar viibib jätkuvalt haiglas ning teisipäeval kohtuistungile ei tulnud. Kaitsja Oliver Nääsi sõnul pole võrreldes eelmise nädalaga midagi muutunud ning Savisaar viibib jätkuvalt raviasutuses.

Prokurör Steven-Hristo Evestus pakkus välja võimaluse kaasata Savisaar kohtupidamisse videokonverentsi teel või on võimalus arutada teatud asju ilma nõusolekuta, kuid kaitsja Nääs nende ettepanekutega ei nõustunud.

Savisaare kaitsja polnud nõus Savisaare kohtuasja eraldamisega, kuna tema sõnul tähendaks see Edgar Savisaarele hoopis suuremat ajakulu. Keskerakonna kaitsja leidis, et niisugune eraldamine, nagu pakub prokuratuur, pole otsetarbekas, küll aga tegi ta ettepaneku eraldada sel juhul koos Savisaarega ka Keskerakonna kriminaalasi.

Teiste süüaluste kaitsjad ei toeta samuti Savisaare kohtuasja eraldamist, sest pole selge, kas Savisaar üldse osaleda saab ning siis pole eraldamisel mõtet. Seega on kaitsjad ühel nõul, et kõige otstarbekam oleks korraldada Edgar Savisaarele uus arstlik ekspertiis.

Kaitsja Oliver Nääs tegi kohtule taotluse Savisaare menetluse lõpetamiseks, kuid kuna see sisaldab muu hulgas delikaatseid terviseandmeid, nõustus kohus istungi kuulutama kinniseks. Istungi lõppedes märkis kohus, et hetkel Savisaare menetluse lõpetamise otsust ei tule.

Savisaare protsess

Savisaare tervis on seni korduvalt istungeid edasi lükanud, ning süüalune on toimetatud mitu korda kohtusaalist kiirabiga haiglasse.

Viimati kogunes kohus 30. jaanuaril, kui kinniste uste taga arutati Savisaare tervisega seonduvaid asjaolusid. Oma hinnangu andsid tookord Savisaare ihuarst Peep Põdder ning tippkardioloog Margus Viigimaa

Põdder on varasemalt seadnud kahtluse alla Savisaare võimekuse tervise tõttu protsessil osaleda. Jaanuari lõpus selgitas Põdder pärast istungit ajakirjanikele, et Savisaare haigus on progresseeruva kuluga, kuid ei andnud otsest vastust, kas Savisaar on kohtuprotsessil võimeline osalema.

Doktor Margus Viigimaa sõnas tookord, et olemasolevate materjalide põhjal võib öelda, et Savisaare seisund on võrreldes mullu mais talle tehtud terviseekspertiisiga muutunud ebastabiilsemaks.

Savisaare korruptsiooniasja uurimine algas Harju maakohtus 12. juunil, kui kohtualused kinnitasid, et neile esitatud süüdistus on arusaadav, kuid nad ei tunnista end süüdi. Vaid eksminister Villu Reiljan võttis süü omaks ning praeguseks on kohus tema ka kokkuleppemenetluses süüdi mõistnud.