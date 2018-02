Operatsiooni juht: ootame uut tuukrite brigaadi, eelmine oli juba alajahtumise tunnustega

Milline on viimane info sündmuskohalt?

Meil ei ole viimase 15 minuti jooksul arenguid. Endiselt selgitame välja mitu neid seal autos võis olla.

Milline oli teie jaoks esimene teade ja kuidas sündmused sealt edasi arenesid?

Tuligi teade, et on õnnetus Munalaiu sadama juures, kus on auto läbi jää vajunud. Selle peale reageerisid meie inimesed. Kohalikud olid hõljukiga reageerinud ja jõudsid kahe inimese elu päästa, kes olid autost välja saanud. Kui meie inimesed jõudsid, siis oli juba tuukrit vaja.

Kas te oskate öelda, kes need inimesed olid?

Ma ei oska öelda. Meil on teada, kes on haiglas. Need on naine ja mees. Ja siis on kaks surnukeha, mehed. Kuni me pole nende omastele teada saanud anda, siis me ei tahaks nimesid välja tuua.

Mis auto see on?

See oli vist Opel Vivaro?

Kui sügav vesi sündmuskohal on?

Selle kaubiku katusel olev antnenn ulatub natuke veest välja. See pole väga pikk antenn. Kui tuuker seisis auto katusel, siis vesi oli natuke üle põlve.

Kui keeruline operatsioon see tuukrite jaoks on?

Autosse sisse ei näe. Kuna auto uksed on lukus, siis tuli tuukril üks aken purustada ja purustatud akna kaudu õnnestus kätte saada kaks surnukeha. See oli suhteliselt keerukas. Ootame praegu uut tuukrite meeskonda, sest eelmine juba ammendas ennast – välja tulles hambad plagisesid ja olid alajahtumise tunnused. Ootame uut brigaadi ja samal ajal teeme teisi toiminguid.

Ma saan aru, et kõigepealt tegeletakse inimestega, aga kas see auto tõmmatakse sealt välja?

Jah, kõigepealt inimestega. Neid autosid on välja toodud sügavamalt ka, kindlasti on võimalik. See jää on seal püdel ning mingi asjaga sinna lähedale väga ei saa. Me pole selle peale veel mõelnud.

Praegu hakkab pimedaks minema: kas see kuidagi operatsiooni takistab?

Pimedus ikka veidi takistab, aga me proovime erinevate valgustusvahenditega olukorda valgemaks teha. Ja ootame, kas meil õnnestub saada järgmine tuukribrigaad.

Kui palju inimestel üldse võis aega olla, et välja saada?

Kui autosse jääb õhk sisse, siis uksi lahti teha pole enam võimalik. Veesurve on niivõrd suur. Kui aken on katki ja vesi sisse tuleb, siis saab need uksed lahti ja välja ujuda. See muidugi ei käi nii lihtsalt kui kuival.

Aga tuleb meelde tuletada, et vesi on väga külm. Sellises vees peab inimene vastu ainult paar minutit ja pärast seda vajab ta juba arstiabi. See on väga ebasõbralik keskkond.

Mis seisundis olid inimesed, kes päästeti?

Ma ei oska täpselt öelda. Nende elu enam ohus ei ole. Väidetavalt oli üks neist paremas seisundis ja teine üsna raskes seisundis. Meie inimesed on hetkel haiglas või teel sinna ja nemad ongi need, kelle käest me esmajoones saame teada, mitu inimest seal autos oli. Praegu pole me nendega rääkida saanud.

Kas sealt kuskilt läheb üldse mingi jäätee?

See saar on umbes 800 meetrit sadamast. Kui jää on peal, siis kohalikud on ikka neid teid kasutanud. Praegusel juhul jääteed polnud ja see oli väga halb mõte. Kui talvel on jäätee, siis seda loomulikult kasutatakse.