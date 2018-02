Pärnumaal läbi merejää vajunud kaubiku asjus alustati kriminaalasi

«Põhjustatud on nelja inimese surm ja selle põhjal, mida me tänaseks teame, on prokuratuuri seisukohast väga raske kasutada juhtunu kohta sõna «õnnetus»,» ütles Lääne ringkonna prokurör Merry Tiitus.

Tiitus ütles, et kõik juhtunu detailid vajavad veel täpsustamist. «Me ei saa kinnitada inimeste paiknemist autos sõidu ajal, see tuleb uurimise käigus üle kontrollida. Joobe tuvastamiseks on võetud vereproovid ning praegu ootame tulemusi. Üks pääsenu on juba andnud ka esmased ütlused,» selgitas ta.