Priit Sibul võimalikust maksuleevendusest: järelikult polnud muudatused kõigile selged

Eile läbis riigikogus esimese lugemise töötavate pensionäride maksuvaba tulu määra arvestamist muutev eelnõu. Ehkki rahanduskomisjon oli otsustanud eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, muutis koalitsioon meelt ning seadusemuudatust menetletakse edasi.

«Riik on andnud aastakümneteks lubaduse, et osaleb II ja III samba ühinejate pensioni kogumisel oma panusega. Uue tulumaksuseadusega käitub ta täpselt vastupidi, sest võtab selle raha maksu näol tagasi,» ütles reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi eile Postimehele. Lisaks on uus maksurežiim Ligi sõnul vastuolus eesmärgiga hoida pensionäre tööturul.

Nüüd tundub, et osa koalitsioonipoliitikuid pole reformierakonna algatusele vastu või on suisa selle poolt.

Priit Sibul: seadust teebki väiksem seltskond

«Ka ministrile ja ministeeriumi ametnikele tuli üllatusena, et reformierakonna eelnõu osas võrreldes komisjoniga see meelemuutus toimus," ütles IRL-i peasektretär ja riigikogu rahanduskomisjoni liige Priit Sibul.

Nõndanimetatud meelemuutuse tingis Sibula sõnul see, et osad koalitsioonierakonna poliitikud ei teadnud täpselt, mida uus tulumaksuseadus endaga täpselt kaasa toob.

«Et see (tulumaksuseadus) ühte osa inimesi puudutab ja kõigile meelt mööda pole, pidi ju teada olema. Ootus, et hakatakse nüüd vigu parandama, no ma ei tea. Minu arust pidid need muudatused kõigile teada olema, aga järelikult ei olnud.»

Koalitsoon pani tulumaksuseaduse kokku umbkaudu kümne päevaga ning Sibul tunnistas, et mõnel puhul sai veidi kiirustatud.

Tema sõnul on poliitika ja seadusloome olemuselt selline, et midagi pole paigas ja kõike saab muuta. «Seaduse väljatootamise juures ongi väiksem hulk nimesi ja kui midagi lõpuks vastu võetakse, alles siis jõuab see kõikideni ühtemoodi. Ja siis tekibki mõne seltskonna jaoks küsitavusi, sest inimesed mõistavad asju erinevalt. Siis tuleb asjad rahulikult üle rääkida," ütles ta.

«Ega koalitsioonil ju lõplikku lahendust pole, et kas ja mis kujul seda muudetakse. Esmaspäeval jõuti lihtsalt arusaamisele, et tuleb aeg maha võtta,» ütles Sibul, lisades, et tema ei näe vajadust praegu kehtivat seadust muuta.

Karilaid: iga reform toob komplikatsioone

Küsimusele, kas koalitsiooni meelemuutuse tingis pensionäridelt saadud negatiivne tagasiside, vastas keskerakondlane Jaanus Karilaid, et komplikatsioonid on reformide loomulik osa.

«Poliitika pole jäik protsess. On võimalik teha muudatusi. Igat reformi tehes on paratamatult komplikatsioone. Igal juhul on see õppetund meile,» ütles Karilaid.

«Muud ma täna öelda ei saa, homne päev on palju põnevam,» ütles Karilaid.

Kalvi Kõva: mingit meelemuutust ei ole

«Ei toimunud mingit meelemuutust. Eelnõu on läbinud vaid esimese lugemise,» ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Kalvi Kõva.

Kõva tunnistas, et tulumaksuseadus on keeruline. «Sotsid oleks teinud selle lihtsama, aga praeguses koalitsioonis pole võimalik muud moodi,» ütles ta.

Kõva usub, et sellisena nagu reformierakond eelnõu algatas, seaduses muudatusi ei tule.

«Jah, kolmanda samba temaatika on meie põhimõtetega vastuolus. Kõik peavad korjama pensioniks raha ja sammud, mis vähendavad selleks motivatsiooni, ei ole mõistlikud. See on see, millele on sotsid vastu,» ütles Kõva.