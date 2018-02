Välisluure aastaraport hoiatab: Venemaale konverentsile minek võib lõppeda agendiks värbamisega

Ettepanek ärimehele Euroopast*

Ühest ELi liikmesriigist pärit ettevõtja Hugo, kes nõustab elektroonikaseadmete tootja- ja müügifirma juhtkonda ekspordi küsimustes, käib regulaarselt Peterburis, kus asub ettevõtte Venemaa äripartneri kontor. Hugo on 45-aastane, abielus ja kahe lapse isa. Tema hobid on klassikaline muusika ja tennis. Noorena õppis Hugo vahetusüliõpilasena aasta Venemaa ühes tuntud kõrgkoolis ja valdab tänu sellele vene keelt.

Venemaa-visiitide käigus sai Hugo senise äripartneri kaudu uue tuttava – Sergei. Tänu heale omavahelisele läbisaamisele ja ühisele hobile – tennisemängule – tekkis meestel sõprussuhe. Mõne aja möödudes hakkas Sergei tavapärase suhtlemise käigus ilmutamasuurt huvi Hugo ettevõtte tegevuse üksikasjade ja Euroopa-kontaktide vastu. Ärisaladuse konfidentsiaalsuse nõudega kursis olev Hugo vältis Sergeile oma ettevõtte kohta detailide avaldamist.

Järgnevatel kuudel tekkisid Hugol Venemaale reisides probleemid piiri ületamisel. Lisaks tavapärasele dokumendikontrollile küsitlesid väidetavad piirivalvetöötajad Hugot piiripunkti eraldi ruumis põhjalikult eri teemadel, tundes muu hulgas huvi tema reisi eesmärgi ja detailide, töö ja eraelu ning Venemaal ja mujal maailmas olevate kontaktide vastu. Iga kord vaadati põhjalikult läbi tema pagas.

Kui Hugo Sergeile Venemaa piirivalvurite töö üle kurtis, pakkus viimane usalduslikult abi ja tegi ettepaneku kasutada selleks «tema tutvusi FSBs». Vastutasuks probleemide lahendamise eest palus Sergei Hugo abi «teatud informatsiooni hankimisel» Hugo ettevõtte peakontorist. Hugo selle ettepanekuga ei nõustunud. Sergei andis mõista, et sellisel juhul võivad «Vene ametkonnad» tekitada Hugole Venemaal tõsisemaid probleeme kui ebameeldivused piiril, kuid Hugo tegi näo, et ei saanud ähvardusest aru.

Järgmine kord, kui Hugo Peterburi lennuväljal maandus, teatati talle piirikontrollis, et tema viisa on tühistatud ja tal ei ole õigust Venemaale siseneda. Hugo on hädas Peterburi kesklinnas ostetud korteriga ja otsib uut tööd. Hugo juhtum näitab, et äriajamine tänasel Venemaal on riskantne. Isegi juhul, kui ise käitutakse täiesti korrektselt, võivad Venemaa eriteenistused ikkagi panna inimesed valiku ette, kas minna riigireetmisele või loobuda oma ärist.

* Juhtumiga seotud isikute julgeoleku huvides on nende nimesid ja teisi pisidetaile muudetud, kuid Venemaa eriteenistuste tegevusmustri kirjeldus vastab tegelikkusele.

Allikas: Välisluureamet