Kaart: välisluure aastaraport: Moskva mõjuagentidena lähevad eriti hästi peale eurosaadikud ja poliitikud

«Venemaal usutakse üha laiemalt, et riik on sunnitud pidama varjatud poliitilist võitlust kogu läänemaailmaga, ning sellisest enesepettusest kannustatuna laiendatakse järk-järgult mõjutustegevust ja infosõjavõimekust. See tähendab veelgi enam valeinformatsiooni ja üha rohkem katseid värvata Lääne poliitkuid, ärimehi ja arvamusliidreid,» prognoosib välisluureamet.