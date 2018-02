Alajõe: ma ei ole Autorollo vaidluses pooli valinud

Maria Alajõe sõnul on tema kohta öeldud väiteid ajalehe Äripäev ja teiste meediaväljaannete poolt alustetud ja eksitavad.



«Minul ega Riigikogu Kantseleil ei ole kunagi olnud kavatsust valida pooli nii nimetatud Autorollo vaidluses. Mul ei ole teada, kas Riigikogu liikme Keit Pentus-Rosimannuse väidetavad e-kirjad on olemas. Küll aga tean, et kuni nende avaldamisega seotud vaidluse lõpuni ei ole keegi kavatsenud midagi kustutada. Riigikogu Kantselei pidi selle kohtumäärusega arvestama vaidlusaluse arvutivõrgu kasutamise korra jõustumisel,» ütles Alajõe.