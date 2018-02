Seadusemuudatus võimaldaks relvaeksamit teha tõlgi abil

Lisaks tooks seadusemuudatus kaasa elektroonilise relvaloa väljastamise võimaluse. Praegu on kasutusel üksnes paberkandjal relvaluba. Kui jahipidamisõigust tõendavad dokumendid on elektrooniliselt väljastatud, siis ei pea neid paberkandjal jahil kaasas olema, vahendab riigikogu pressiteenistus.

Eelnõu kohaselt on võimalik relvaloa taotlejal eestikeelset relvaeksamit sooritada tõlgi abil ka võõrkeeles.

Riigikogu vaatas läbi muudatusettepanekud ja teise lugemise käigus viidi eelnõusse sisse rida muudatusi. Peale helisummuti kasutamise õiguse suurendati ka füüsilise isiku omandis olevate tulirelvade padrunite hulka seniselt 100 padrunilt 200 padrunile ning relvaloa omanikul on õigus omada kuni 5000 sütikut.

Suurem kaalutlusõigus kapol ja PPA-l

Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluv Raivo Aeg toonitas, et relvaeksami on võinud tänaseni teha iga inimene oma emakeeles ning täna kehtiv relvaseadus ei sätesta mingisugust keelenõuet relvaeksami sooritamisel.

«Menetluses oleva relvaseaduse muudatustega seda nõuet aga karmistatakse ja viiakse sisse kohustus, et praktiline eksam laskmises tuleb sooritada eesti keeles: see tähendab, et eksamineeritav peab aru saama katse sooritamise käigus eestikeelsetest korraldustest ja juhistest,» selgitas Aeg.