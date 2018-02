Eesti plaanib uuendada Venemaaga kultuurikoostöö lepet

«Eesti ja Venemaa kultuuriministeeriumite vaheline koostööprogramm on juba üheksas ning lõpeb selle aasta lõpus. Kuna Eesti-Vene suhted kultuurivallas on head, siis kavatseme sel sügisel alustada uue programmi ettevalmistamist,» ütles kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna asejuht Madis Järv reedel BNS-ile.

Eesti ja Venemaa kultuuriministeeriumite vaheline koostööprogramm sõlmitakse kehtiva Eesti-Vene kultuurikoostöö lepingu alusel, mis omakorda sõlmiti 1992. aasta mais, ning uuendati 2008. aasta veebruaris. Viimati sõlmiti selline koostööprogramm 3. juunil 2016 Narvas aastaiks 2016 -2018. Koostööprogrammile kirjutasid Eesti poolt alla kultuuriministeeriumi toonane asekantsler Anne-Ly Reimaa ja Venemaa poolt asekultuuriminister Alla Manilova.

Koostööprogramm aitab kaasa kontaktide laiendamisele kahe riigi kultuuriorganisatsioonide ja -kollektiivide vahel, üksikesinejate ning spetsialistide vahetusele, samuti loomeliitude vaheliste sidemete tugevdamisele, soodustab kahe riigi loovisikute ja kollektiivide osavõttu Eestis ja Venemaal toimuvatest rahvusvahelistest festivalidest, konkurssidest jt kultuuriüritustest, selgitas kultuuriministeeriumi pressiesindaja.

Programm hõlmab Eesti ja Venemaa mitmetasandilist kultuurikoostööd muuhulgas näiteks muusika, teatri, filmi ja rahvakultuuri, kultuuriväärtuste kaitse vallas ja soodustavad kontakte raamatukogude, mälu- ja õppeasutuste vahel.

Eesti ja Venemaa senise kultuurikoostöö üks silmapaistvamaid näiteid on Tallinnas toimuv traditsiooniline teatrifestival «Kuldne Mask Eestis», samuti Jõhvi balletifestival ning Peterburis toimuv rahvusvaheline teatrifestival «Balti Maja», mis on tutvustanud sealsele publikule Eesti teatreid, mida mõlema riigi publik ootab ja armastab, lisas ministeeriumi esindaja.

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht Anne-Ly Reimaa selgitas, et käesoleva koostööprogrammi perioodil on toimunud ka hulk hõimupäevadega seotud üritusi. Koostööprogrammi raames on ellu viidud rida piiriäärsete alade ühisprojekte nii Ida-Virumaal kui Põlvamaal, nagu näiteks Radja festival, mis toimub Petseris ja selle lähikonnas. 2016.aastal toimusid seto kultuuripäevad Peterburis.

«Esile võib tõsta ka Mihhailovskojes Puškini Muuseumi koostööd Eesti Kunstnike Liidu ja Vene Kunstnike Ühendusega Eestis, mille tulemusena on Mihhailovskojes toimunud Eesti Vene Kunstnike Ühenduse maalilaagrid ja näitused. Edukas on olnud koostöö Rahvusooper Estonia ja Moskva Helikon-Opera vahel, mille tulemusena toimusid suurepärase vastuvõtu pälvinud Estonia külalisetendused 2016. aasta oktoobris Moskvas, kus Estonia etendusi sai viimati näha pea 30 aastat tagasi. Keila-Joa lossis on toimunud mitmeid põnevaid haridus- ja loomeprojekte kahe riigi esindajate osavõtul,» loetles kultuuriministeeriumi esindaja.

Sel aastal on ka kavas koostööprojektid Kadrioru lossi 300. aastapäeva tähistamisel. Teatri valdkonnas toimuvad eesti teatri päevad Krasnojarskis. Maikuus on plaanis on Rakvere Teatri ja Vene Teateri ühised külalisesinemised Peterburis ja Moskvas. Moskva filmisõbrad saavad sügisel osa Eesti filmi lühiajaloo tutvustusest Tretjakovi galeriis, kus on kavas Veiko Õunpuu retrospektiiv, Eesti kunstnikud filmis ja animatsioonis.

Oktoobris toimub Nižni Novgorodis Festival VDRUG, kus fookuses on tänapäeva vene kultuur Eestis. Aasta lõpus on plaanis mastaapne eesti kunsti näitus Tretjakovi Galeriis Moskvas, mis hõlmab 100 aastat rahvuslikku kunsti kuraator Eha Komissarovi käe all. Eraldi tähelepanu all nõukogude perioodil Tretjakovi Galerii kogudesse ostetud eesti kunstnike teosed, mida täna Eestis vähe tuntakse. Rahvusvahelistel raamatumessidel Moskvas esitlevad oma uudisteoseid eesti kirjastused KPD ja Aleksandra. «Need on ainult mõned näited Eesti-Venemaa koostööprogrammist kultuuri vallas,» märkis ministeeriumi esindaja.