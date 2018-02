Maksukuriteos süüdistatava Oliver Kruuda kohtuprotsess algab mais

Kaitsja Aivar Pilve sõnul soovis ta arutada kohtuprotsessi korraldavaid küsimusi ja panna paika protsessi eeldatav ajagraafik. «Oleme prokuröriga kohtueelses menetluses korduvalt mõtteid vahetanud ja taolusi esitanud, kuid Kruuda üldine seisukoht on praegu, et protsess tuleb üldmenetluses,» ütles Pilv.

Kaitsjate taotlusel otsustas kohus reedel, et süüasja eelistung on 20. aprillil. Süüasja arutamine algab 7. mail, seejärel toimuvad istungid 18. mail, 21. mail, 29. juunil ning 2.–6. juulil. Istungid toimuvad veel ka ajavahemikul 6.–10. augustil ning kohtuvaidlused toimuvad ilmselt septembris.

Ka Tuulik märkis, et kuna Tere on vahepeal omanikke vahetanud, leidis prokuratuur, et uusi omanikke pole vaja vanade juhtide ja omanike tegevuse eest nuhelda. «Lõpetasime nende suhtes menetluse, et Tere saaks puhtalt lehelt jätkata,» lausus ta.

Tuulik võtab pettuse kokku nii: ühest pankrotipesast ostis Kruuda kontrolli all olnud ettevõte, kus tal ametlikult ühtegi positsiooni polnud, välja tehaseseadmed hinnaga, mida edasiste tehingute käigus hakati suurendama ja mille arvelt tekkis Terel võimalus arvestada sisendkäibemaksu suuremas ulatuses, kui oleks tegelikult tohtinud. Nimelt ostis ettevõte OÜ Dairy Trading House, mille juhatuses oli Kruuda rahaasjade korraldaja Rein Lepasson, Kruuda pankrotistunud ettevõtte Paide Piim pankrotipesast jäävee tootmise süsteemi ja vaakumauruti ning müüs need edasi Terele juba märksa kallimalt.

«Pankrotipesast seadmed välja ostnud firma jättis oma maksukohustuse täitmata. Tere oleks võinud ka ise need seadmed osta, igasugune majanduslik loogika sellel jadal puudus. See oli Kruuda ja Tere huvides, et lülitada tehingusse sisse vahelüli, kes jätab oma maksukohustused täitmata. Maksuõiguslikult on see suhteliselt keeruline konstruktsioon,» selgitas Tuulik.