Nordica lennuki voolujuhe läks kärssama, Viini lend tühistati

Ground Power Unit (GPU) on seade, mis varustab lennukit elektriga siis, kui see lennujaamas seisab. Nordica pressiesindaja sõnul toimus intsident seadet ning lennukit ühendava voolujuhtmega.

Lennuk pidi edasi lendama Tallinnast Viini, praegu on lend tühistatud.

Eile jättis Nordica ära kolm lendu

«Olime sunnitud ära jätma Viini, Oslo ja Varssavi lennud. Reisijad viidi sihtkohtadesse teisi teid pidi ja need, kellele tänu hilisele õhtutunnile asenduslende ei leitud, majutati hotellidesse. Samal põhjusel tuli täna tühistada ka Peterburi lend. Tegemist on kahetsusväärse juhtumiga, oleme oma reisijate ees vabandanud ning pakkunud neile igakülgset tuge. Üks lennuk on juba lennus ja teine saab korda tänase päeva jooksul. Muid tühistamisi pole ette näha ja lennud toimuvad,» ütles Nordica pressiesindada Toomas Uibo.