Valitsuskomisjon soovitab suhtumist narkomaanidesse muuta

Komisjon jõudis järeldusele, et tulevikus peaks uimastisõltlaste karistamise asemel oluliselt rohkem keskenduma võimalusele pakkuda neile ravi ja sotsiaalteenuseid – see on riigi seisukohalt pikas perspektiivis mõistlikum, teatas siseministeerium.

Lisaks teenuste olemasolule on komisjoni hinnangul oluline, et abivajajad nendeni ka jõuaksid. Näiteks käivitub märtsist pilootprojekt, kus politsei suunab kanepi tarvitamisega vahele jäänud inimesi nõustamisele. Sama suunda järgivad justiitsministeeriumis välja töötatavad seadusemuudatused, mis toetavad uimastitarvitajate karistamise asemel nende ravile suunamist.

Mõned sammud teenuste kättesaadavuse suurendamiseks on plaanis juba praegu – selle aasta jooksul avatakse uued uimastikahjude vähendamise keskused Sillamäel ja Tallinnas Lasnamäel, samuti võtab Tervise Arengu Instituut kasutusele kaks bussi, mis pakuvad sõltlastele abi asukohast sõltumata. Teenuste pakkumisse on plaanis kaasata ka apteeke.

Alates 2015. aastast on fentanüülisurmade arv taas tõusnud. Kui 2015. aastal suri uimasti üledoosi tõttu 88 inimest, siis 2016. aastal oli surnuid 114 ja 2017. aasta näitab sarnast trendi. Selle põhjuseks on turule tulnud uued fentanüülid, mille kangus on kasutajatele tundmatu ja mis on seetõttu ohtlikumad kui varem turul olnud kaup.