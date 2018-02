Rakvere keskerakondlaste juhina jätkab Siret Kotka-Repinski

Kotka-Repinski sõnas, et selle aasta eesmärk on riigikogu valimistel minna välja tugevalt ning ühtselt. «Peaministrierakonnana on meie soov kuulata, mida inimesed Eesti elust arvavad. Selleks toimuvad meil üle Eesti ka rahvakohtumised. Läheme riigikogu valimistele valimisplatvormiga, mille kõnetab võimalikult paljusid, et järgmises valitsuse koosseisus seisaksime jätkuvalt kõigi Eesti inimeste eest.»