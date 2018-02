SILMAPIIRIL VÄLISMAALANE «See ongi ateistlik Nõukogude Liit, kus lauldakse meie jõululaule?»

«Tegelikult on kõik ju muutunud,» kirjeldas Brüggemann, «ja esimest korda siia tulles ootasin ma midagi hoopis muud!»

«Olin umbes 15-aastane ja mida teadsin ma Eesti ajaloost? Mitte midagi! Olin kuulnud küll midagi Hansa Liidust, aga ma ootasin rohkem Venemaad. Me olime nii pettunud.»

«Me olime kooligrupp Hamburgist ja Tallinn nägi välja nagu Lübeck. Ja Lübeckis me olime juba käinud. Sõitsime Nõukogude Liitu ja see oli täiesti tüüpiline hansalinn.»

«Oli detsembrikuu, jõuluaeg, kõik olime esimest korda ilma vanemateta võõral maal,» jätkas ta, «aga see, mida ma kunagi ei unusta, on ekskursioon Toompeale Toomkirikusse, kus lauldi meie jõululaule. Kas see ongi ateistlik Nõukogude Liit?»